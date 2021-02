HBO Max pone fecha para su estreno en Latinoamérica

La plataforma HBO Max, que aglutina contenido producido por HBO y los estudios Warner Bros., anunció que se estrenará en Latinoamérica en junio de 2021.

El arribo del servicio a esta parte del planeta se producirá poco más de un año después de su estreno mundial en Estados Unidos. Al igual que en ese país, los usuarios que tengan una cuenta en HBO GO pasarán automáticamente a formar parte de esta nueva plataforma.

Para anunciar su llegada HBO Max publicó un video con algunos de los títulos que tendrá en su catálogo de lanzamiento como "Wonder Woman 1984", "Joker", la saga de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos", "Tenet", la saga de "Matrix", además de producciones televisivas como "Friends", "The Big Bang Theory" y "Two and a half men".

Además la plataforma tendrá diversos estrenos durante 2021 luego de que Warner Bros. comunicara que todos los debut cinematográficos del año llegarían directamente a este servicio. Entre ellos destacan la cinta live action de "Mortal Kombat", la versión de Zack Snyder de "La liga de justicia", la precuela de "Los Soprano" "The many saints of Newark", una nueva entrega de "El Conjuro", "Suicide Squad", "Dune" y "Godzilla vs. Kong", entre otras.

La precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragons", también fue anunciada como parte del catálogo de HBO Max con un estreno fijado para 2022.

Por ahora el valor de la suscripción a HBO Max en Chile no ha sido revelado.