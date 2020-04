HBO Max ya tiene fecha de lanzamiento en Estados Unidos

Una nueva propuesta en los servicios de streaming ya tiene fecha de lanzamiento en Estados Unidos. Se trata de HBO Max, a cargo de Warner Media.

Más de 10.000 horas de contenido es la oferta de este producto que se estrenará el próximo 27 de mayo según informaron en sus redes sociales.

Where all of HBO meets your favorite shows, movies, and new Max Originals. Streaming May 27. Sign up for updates: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8

Con un costo de $15 dólares mensuales, el servicio streaming tiene dentro de su catálogo todas las temporadas de "Friends" y de "South Park", quien finalmente arriba a plataformas de esta índole.

A eso se suman diversas películas y gran parte de la series de HBO, como "Game of Thrones" y "The Sopranos". También tendrá contenido original, con J.J. Abrams como uno de los nombres potentes con adaptaciones como las de "El Resplandor" y "Justice League Dark".

Por su parte, dieron a conocer el tráiler de una nueva versión de "Looney Tunes".

Mark your calendars: May 27th is rabbit season. Or is it duck season?

New episodes of Looney Tunes streaming on HBO Max, May 27th. pic.twitter.com/1wDOZCe0FK