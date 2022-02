HBO renueva a "Peacemaker" para una segunda temporada

La serie "Peacemaker", que narra la historia de un anti héroe de DC Comics encarnado por John Cena, recibió luz verde para una segunda temporada.

Así lo aseguraron en redes sociales el actor y James Gunn, el creador de esta producción, quien también aprovechó de agradecer a los seguidores de la serie.

Por su parte Cena aseguró que este papel "ha sido un ejercicio para explorar la divertida y genial mente de James Gunn, ha sido un privilegio estar en esta serie".

Desde su estreno en HBO Max en enero pasado, "Peacemaker" ha cosechado buenas críticas y una sólida base de fans provenientes de las películas de DC Comics. Este 17 de febrero se estrenará el octavo y último episodio de la primera temporada.

John Cena debutó como "Peacemaker" en 2021 cuando lo interpretó en "The Suicide Squad".

Learning about and eventually becoming #PEACEMAKER was an exercise in exploring the fun and absolutely genius mind of @JamesGunn. It's been a privilege to work on this show and with the cast, crew and @hbomax team. Elated to say we'll be back to create more peace for Season ✌️!