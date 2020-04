Héroes de Marvel y terror destacan en los estrenos de abril de Amazon Prime

La plataforma Amazon Prime dio a conocer la lista de películas y series que estrenará en su servicio durante el mes de abril.

Desde el inicio del mes se incorporaron al catálogo dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel: "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" y "Spider-man: Homecoming" ya pueden verse a través del sistema.

También arribaron a Amazon la comedia de aventura "Jumanji: Welcome to the Jungle" y la cinta de terror "Insidious: The Last key".

En tanto este 2 de abril se incluyó "Tales from the loop", una producción original de ciencia ficción que se apoya en las ilustraciones del sueco Simon Stålenhag.

El 21 de abril se estrenará la serie mexicana "Ana" protagonizada por la reconocida actriz Ana de la Reguera. También debutarán el el servicio la novena temporada de "The Walking Dead", las cuatro primeras temporadas de "Superstore" y la nueva comedia "Jexi".