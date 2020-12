La tercera temporada de "The Mandalorian" llegará el 2022

Todavía sigue dando que hablar el final de la segunda temporada de "The Mandalorian", con los fanáticos del universo Star Wars queriendo más y más.

Lo claro, es que vendrán producciones dentro del mismo círculo de Mandalorian, como "The Book of Boba Fett" para diciembre del 2021. Lo que se suma a los ya confirmados "Rangers of the New Republic" y "Ahsoka".

Ahora bien, ¿qué pasa con la tercera entrega de "The Mandalorian"? Según acaba de confirmar Disney, recién se estrenará en Disney+ el año 2022.