LeBron James producirá la nueva película de Adam Sandler en Netflix

El acuerdo de Adam Sandler con Netflix es para rato, y por ello, se ha puesto en marcha cuáles serán las cintas que protagonizará.

La información de Variety confirma que el próximo proyecto ya tiene nombre y se llama Hustle, quien contará con el jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, como productor.

Esta cinta seguirá la historia de un cazatalentos de basketball que, tras ser despedido de forma injusta, descubre a un talentoso jugador en el extranjero. Luego, lo llevará a probar suerte en la NBA.

"Hustle" tendrá en la dirección a Jeremiah Zagar ("We the Animals") y en su guión dicen presentes Will Fetters y Taylor Materne.