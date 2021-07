Marvel anuncia fecha de estreno para "Hawkeye"

La próxima serie del Universo Cinematográfico de Marvel ya tiene preparado su arribo a Disney+: a través del portal EW se reveló que esta producción será "Hawkeye", cuyo debut quedó fijado para el próximo 24 de noviembre.

Esta será la cuarta producción televisiva que Marvel Studios estrena este año tras "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" y la aclamada "Loki".

Además de la fecha de estreno se dio a conocer la primera imagen oficial de la serie con "Clint Barton" (Jeremy Renner) junto a "Kate Bishop", la heroína que heredará los poderes de "Hawkeye" y que encarna la actriz Hailee Steinfeld.

"Ella es una chica de 22 años y es una gran fanática de 'Hawkeye'. Debido a eso tiene un comportamiento algo molesto pero encantador con él, así que la relación comiena a crecer desde ese punto", adelantó Renner a EW.

Originalmente "Kate Bishop" debutó en los cómics de "Young Avengers" con un "Clint Burton" ya fallecido. Ambos personajes compartieron páginas por primera vez en el comic solitario de "Hawkeye" editado entre 2012 y 2015.

Antes de esta serie Marvel estrenará su serie animada "What if...?" el 11 de agosto, la cinta "Shang-Chi and the legend of ten rings" el 3 de septiembre y "Eternals" el 5 de noviembre.