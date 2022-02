Netflix anuncia la esperada película de "Bioshock"

La aclamada saga de videojuegos "Bioshock" llegará a la pantalla grande de la mano de la plataforma Netflix, según reveló The Hollywood Reporter.

El proyecto será trabajado junto a 2K y Take Two, las compañías que desarrollaron la trilogía de juegos entre 2007 y 2013. Por ahora se desconocen detalles del proyecto, como su elenco o si este será en formato animado o live action.

Esta historia intentó llevarse al cine hace más de una década por los estudios Universal y con Gore Verbinski, director de "Los piratas del Caribe", a la cabeza. Sin embargo el proyecto fue desechado debido a su alto presupuesto de 200 millones de dólares y a su calificación para adultos.

De acuerdo al portal estadounidense, Netfkix y 2K llevan un año trabajando en la recién anunciada película, cuya fecha de estreno es desconocida.

"Bioshock" debutó en 2007 con una sombría historia ambientada en el ficticio pueblo de "Rapture". El título se llenó de elogios por su jugabilidad y deribó en dos secuelas igualmente exitosas.

Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock.