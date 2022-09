Netflix anuncia renovada versión de "Los Teletubbies"

La plataforma Netflix prepara una renovada versión de la serie infantil "Los Teletubbies" que se estrenará a fines de este año.

Según The Hollywood Reporter la producción contará nuevamente con "Tinky-Winky", "Dipsy", "Laa-Laa" y "Po", pero con la narración del actor Tituss Burgess de "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Además, de acuerdo a la primera imagen difundida se reemplazará al "bebé-sol" por otra niña.

Este reinicio de "Los Teletubbies" se enmarca dentro la producciones originales infantiles que está produciendo Netflix. Su estreno está fijado para el próximo 14 de noviembre.

La serie original fue creada por la BBC y fue emitida entre 1997 y 2001.

