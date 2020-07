Hace pocos días se estrenó la secuela de "The Kissing Booth" y en Netflix ya confirmaron una tercera parte.

Basada en los libros homónimos de Beth Reekles, esta cinta ha logrado ser muy popular, especialmente entre los adolescentes.

La tercera parte ya fue grabada y ahora se encuentra en su etapa de postproducción para luego ser estrenada por la plataforma el próximo año.

En redes sociales, los seguidores de la película celebraron este anuncio de Netflix.

It's official! The Kissing Booth 3 is coming in 2021. pic.twitter.com/e5O4iGofAQ