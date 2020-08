La plataforma Netflix liberó un puñado de series y películas de su catálogo para ver de manera gratuita, sin la necesidad de crear una cuenta en su sistema.

A través de un enlace, se podrá acceder de manera directa a títulos cinematográficos como "Bird Box", "Los dos Papas" y "Misterio a bordo".

Además están disponibles los primeros episodios de varias series emblemáticas de la plataforma como "Stranger Things", la española "Élite" y la aclamada "When they see us".

Entre los títulos gratuitos estrenados por Netflix también está la serie animada "Jefe en pañales", el documental "Our planeth" y la comedia "Grace and Frankie".