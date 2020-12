Netflix presenta 10 creadores LGBTQ+ que están transformando la manera de contar historias

La plataforma de streaming Netflix ha lanzado una colección llamada Pride, en la que muestran el trabajo de 10 creadores de la comunidad LGBTQ+ que puede ser revisado por los usuarios.

"Es importante que tanto delante como detrás de cámara hayan artistas con distintas opiniones, culturas y experiencias que enriquezcan a estos contenidos y que permitan a cada vez más personas verse reflejadas en sus programas favoritos", afirmó el servicio.

El contenido de la colección Pride se puede revisar aquí, mientras a continuación se presentan 10 creadores y su reconocido trabajo.

Ryan Murphy: guionista, director y productor



Un amor secreto

Circus of Books

Ratched

El Baile (The Prom)



Manolo Caro: director, escritor y productor

La casa de las flores

Alguien tiene que morir

Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando



Janet Mock: escritora, directora y productora



The Politician

Pose

Hollywood



Las hermanas Wachowski (Lilly y Lana): directoras, escritoras y productoras

Sense8 (Tráiler)

El destino de Júpiter

V de venganza



Lauren Morelli: productora, guionista y directora



Orange is the New Black

Historias de San Francisco



Mae Martin: escritor y productor



Feel Good (Tráiler)

Comediantes del mundo



RuPaul Charles: productor y director



AJ and the Queen

RuPaul's Drag Race



Aurora Guerrero: directora



13 Reasons Why (temporada 3, episodios 9-10) Gentefied (temporada 1, episodios 7-8)



Alice Wu: directora y guionista



Si supieras



Ryan O'Connell: escritor, actor y director



Special