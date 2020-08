Netflix presenta potente cartelera de estrenos para septiembre

La plataforma Netflix anunció la cartelera de estrenos que tendrá en su catálogo en septiembre, mes que estará dominado por la llegada de producciones originales.

En el apartado de series detacan "Ratched", la serie precuela de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" creada por Ryan Murphy y protagonizada por Sarah Paulson; "Lejos" con la ganadora del Oscar Hilary Swank; y la animada "Close Enough" de J.G. Quintel, el creador de "Un show más".

En cuanto a las películas, Netflix tendrá en septiembre un robusto listado de cintas producidas de manera propia. Una de ellas es "Enola Holmes", la película donde Milley Bobby Brown interpretará a la sagaz hermana menor de Sherlock Holmes (Henry Cavill).

Otro de los títulos atractivos es "El diablo a toda hora", un thriller dramático protagonizado por Robert Pattinson y Tom Holland. "Pienso en el final", del cineasta Charlie Kaufman, también llegará al catálogo el 4 de septiembre.

Entre las películas iberoamericanas destaca "El practicante" con Mario Casas.

Netflix ofrecerá además un apartado de películas elogiadas por la crítica, como la ganadora del Oscar "Parasite" y la nominada "Lady Bird".