Netflix suspende a empleados por protesta contra rutina de Dave Chappelle

Netflix suspendió a tres empleados que irrumpieron en un encuentro virtual entre los ejecutivos de la compañía como protesta por la emisión de "The Closer", un nuevo especial del comediante Dave Chappelle que ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios sobre personas transgénero.

Según detalla agencia EFE los trabajadores se presentaron (virtualmente) en la revisión cuatrimestral de negocio de Netflix, que reúne a los 500 cargos más importantes, a pesar de que no estaban invitados, por lo que la empresa abrió un expediente.

"Es absolutamente falso que hayamos suspendido a ningún empleado por tuitear sobre el programa", aseguró la empresa a través de un vocero respecto de los mensajes que algunos trabajadores habían dejado en sus redes sociales. Incluso la compañía los llamó a "mostrar su disconformidad abiertamente y apoyamos su derecho a hacerlo".

"The Closer", un programa producido por el popular cómico estadounidense Dave Chappelle, se estrenó en Netflix la semana pasada y ha sido recibido con una fuerte oposición por parte de algunos empleados.

En el filme, Chappelle afirma que la comunidad de personas trans tiene la piel "muy fina", y apoya los mensajes en los que la escritora J.K. Rowling defendió su postura "TERF", un término acuñado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales.

Asimismo, el comediante critica la denominada "cultura de la cancelación".

Entre los trabajadores suspendidos se encuentra Terra Field, una ingeniera de software que se define como mujer trans y cuyos tuits cuestionando el programa han alcanzado gran repercusión.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness - all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".



We are not offended 🧵