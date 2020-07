Nueva película de "Bob Esponja" se estrenará en Netflix

En medio de un incierto clima para la industria del cine, la película "Bob Esponja al rescate" encontró una manera de estrenarse: según detalla Variety fue la plataforma Netflix quien adquirió los derechos para distribuir la nueva cinta animada de "Fondo de Bikini".

De esta forma el dilatado proyecto de Paramount Animation se estrenará en el streaming, excepto en China, donde Netflix no tiene presencia, y en Estados Unidos y Canadá, donde la película primero tendrá que debutar en cines.

En junio pasado Paramount había anunciado que "Bob Esponja al rescate" no se estrenaría en las salas, si no que lo haría en 2021 de la mano de la plataforma de streaming CBS All Access, que solo opera en Estados Unidos.

Si bien este nuevo acuerdo llevará a la cinta a casi todo el planeta, su fecha de estreno internacional aún se mantiene en incógnita.