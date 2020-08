Productora de Leonardo DiCaprio firmó importante acuerdo con Apple TV+

El servicio streaming Apple TV+ sigue acordando importantes alianzas para mejorar su catálogo de producciones.

Según informa Variety, la plataforma llegó a un acuerdo con Appian Way, la productora fundada por Leonardo DiCaprio.

Dentro de esta alianza de varios años, se encuentra realizar diversos proyectos, enfocados principalmente en series. Ya hay dos a bordo, la película de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" (con el propio DiCaprio de protagonista) y "Shining Girls", una serie protagonizada por Elisabeth Moss.

Esta productora se hizo cargo de diversas cintas como "Shutter Island", "The Aviator", "The Revenant" y "The Wolf of Wall Street".

Por su parte, Apple TV+ ficha a otro importante rostro para su apuesta, donde ya están Ophah Winfrey, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus, Idris Elba, Lee Eisenberg, Alena Smith y Simon Kinberg, entre otros.