Productora de Steven Spielberg y Netflix firman acuerdo para crear múltiples películas por año

La compañía de Steven Spielberg, Amblin Partners, y Netflix se unirán en una alianza que se concretará en varias películas al año.

"En Amblin, la narración siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el momento en que Ted Sarandos (director de contenido de Netflix) y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que tuvimos una oportunidad increíble de contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas", dijo Spielberg en un comunicado.

"Esta nueva vía para nuestras películas, junto con las historias que seguimos contando con nuestra familia de toda la vida en Universal y nuestros otros socios, será increíblemente satisfactoria para mí personalmente", agregó.

"The Trial of the Chicago 7" de 2020 fue originalmente producida por Amblin antes de que Paramount se hiciera cargo en 2019 y luego vendió los derechos de distribución a Netflix, logrando seis nominaciones en los recientes Oscar.

Entre las cintas de Amblin, fundada en 2015, están "Ghost in the Shell", "The Post", "Ready Player One", "Green Book" y "1917".