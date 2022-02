Sebastián Yatra y Daniela Vega se juntarán en serie de Netflix

La serie musical de Netflix "Érase una vez... Pero ya no", protagonizada por los cantantes Sebastián Yatra, Nia Correia y Mónica Maranillo, anunció que se estrenará el próximo 11 de marzo y mostró sus primeras imágenes.

Además del cantante colombiano, esta serie creada por el mexicano Manolo Caro ("La casa de las flores"), contará con la actuación de la chilena Daniela Vega.

La producción es una comedia musical que apuesta por una reinvención de los cuentos de hadas clásicos y que, según el cineasta, es "el anticuento de hadas".

"Es lo más honesto que he hecho como autor. Por los tiempos que estamos viviendo, tenía la necesidad de divertirme, enloquecer, cantar, bailar, reír y esto es lo que "Érase una vez... Pero ya no" ofrece. Estoy muy contento de volver a la comedia hilarante que me ha dado tantas satisfacciones y creo que el público que ha seguido mi trabajo entenderá de lo que hablo en los primeros minutos de la serie", apuntó Caro en el comunicado distribuido por Netflix.