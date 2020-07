Serie de "Hawkeye" suma a aclamada dupla de directoras

La serie sobre el personaje de "Hawkeye" que prepara la plataforma Disney+ sumó nuevos nombres a su lista de directores. Según detalla The Hollywood Reporter, la aclamada dupla femenina de directoras Bert (Amber Finlayson) y Bertie (Katie Ellwood).

Las cineastas británicas son conocidas por la elogiada película "Troop Zero" que se estrenó el año pasado en el Festival de Sundance y en enero de 2020 en Amazon Prime Video.

La producción también sumará al director Rhys Thomas, integrante de "Saturday Night Live" y autor de la comedia "Staten Island Summer". En tanto el guión estará a cargo de Jonathan Igla, la mente detrás de "Mad Men".

Por su parte el actor Jeremy Renner volverá a interpretar el papel de "Clint Barton", al igual que en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Hawkeye" es parte de la oleada de series que Disney+ anunció como spin off de las películas de Marvel. Entre ellas también se encuentran "Falcon and the Winter Soldier", cuyo estreno fue aplazado indefinidamente; "WandaVision", que fue retrasada para 2021; y "Loki", cuyo estreno está fijado para fines del próximo año.