Serie de “The Last of Us” no debutará en 2022

Contrario a lo que inicialmente se había anunciado, la serie basada en el videojuego "The Last of Us" no se estrenará durante este 2022.

"No saldrá al aire en 2022. Aún se están grabando algunas escenas en Canadá, así que imagino que la veremos en 2023", indicó a Deadline el director de operaciones de HBO, Casey Bloys.

El ejecutivo agregó que "he visto algunos pilotos y estoy muy emocionado. Craig (Mazin) hizo 'Chernobyl' con nosotros, es un director y escritor fantástico. Lo que he visto se ve increíble y estoy emocionado, pero no será este año".

Al parecer la producción de la serie se está tomando su tiempo para finalizar la primera temporada con fines a mejorar la calidad.

A las palabras de Bloys se sumaron las de su protagonista, el actor chileno Pedro Pascal, quien encarnará a "Joel" en esta historia. "Creo que la adaptación cinematográfica puede estar más que a la altura del juego original", dijo el intérprete a la revista alemana Neelix.

"No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fanáticos del juego ni a los nuevos espectadores", agregó Pascal.