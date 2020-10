"Star Trek: Discovery" tendrá cuarta temporada

Recién estrenada la tercera temporada de "Star Trek: Discovery", desde CBS confirmaron una cuarta entrega.

Alex Kutzman y Michael Paradise volverán a ser los showrunners, mientras Sonequa Martin-Green y Doug Jones mantendrán sus roles principales.

"Lo que más espero cuando regresemos es volver a reunirme con mi familia, la familia Discovery. Estar en la misma habitación de nuevo, incluso si no podemos abrazarnos de inmediato. No sé cómo va a funcionar todo, pero no puedo esperar", señaló Jones antes que volvieran con las grabaciones.

Respecto a esta tanda de filmaciones de car a la cuarta temporada, comenzarán en noviembre y se espera su llegada para el 2022 en el servicio streaming de CBS.