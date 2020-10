Starz lanza su servicio streaming "Starzplay" en Chile

Starz, una compañía de Lionsgate, anunció el lanzamiento de la nueva aplicación internacional de Starzplay, la que estará disponible a partir de hoy en Chile.

"Después de lanzar por primera vez la aplicación Starzplay a nivel internacional el año pasado, estamos entusiasmados de expandir nuestra aplicación directa al consumidor en Argentina (llegan este jueves 29) y Chile y brindar a los suscriptores locales una entrada perfecta a la plataforma y contenido premium, con lo mejor de SVOD global, en su dispositivo de elección", sostuvo Superna Kalle, Vicepresidenta Ejecutiva de Canales Digitales Internacionales de Starz.

Por aproximadamente $3.200 por mes, los suscriptores tendrán la oportunidad de disfrutar acceso inmediato a cientos de películas y series el mismo día que se transmiten en los Estados Unidos, incluyendo la serie original de STARZ "The Spanish Princess" y el explosivo segundo episodio del Universo Power, "Power Book II: Ghost" protagonizado por Mary J. Blige.

Además cuenta con un contenido que incluye el drama de época "The Name of the Rose" basado en la novela best-seller, y series nominadas a los Emmy de 2020, como "Normal People", la revolucionaria "The Great" protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y "The Act", protagonizada por la ganadora del Oscar Patricia Arquette y Joey King.

A partir de hoy en Chile, la aplicación Starzplay para iOs y Android estará disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android. Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas. Los usuarios de la aplicación pueden disfrutar de recomendaciones personalizadas de programas y películas, basadas en las visualizaciones anteriores de los usuarios y seleccionar su idioma preferido para el audio o los subtítulos.

Descargar en iOs: starz.tv/starzplayiOS

Descargar en Android: starz.tv/starzplayAnd

Además, los suscriptores del canal Starzplay en la aplicación Apple TV pueden ver en línea o disfrutar de descargas sin conexión de sus programas y películas favoritas disponibles a través de Starzplay, que está disponible para iPhone, iPad, Apple TV y algunos televisores inteligentes Samsung.