Sterling K. Brown se une al regreso especial de "The West Wing"

En HBO Max se llevará a cabo una reunión especial de "The West Wing", la premiada serie de Aaron Sorkin.

En este regreso estarán gran parte del elenco original: Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford y Janel Moloney.

Una gran ausencia es la de John Spencer, quien falleció en 2005. Para este especial, será Sterling K. Brown ("This is Us") el que interpretará a la mano derecha del presidente Bartlet, Leo McGarry.

HBO Max lamzará esta vuelta de una la icónica serie el próximo 15 de octubre.