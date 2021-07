"Sweet Tooth" recibe luz verde para una segunda temporada

La plataforma Netflix confirmó que desarrollará una segunda temporada de "Sweet Tooth", la serie de fantasía basada en un trabajo de DC Comics que debutó con éxito en junio pasado.

La noticia fue revelada a través de un misterioso paquete recibido por diversos críticos e instragramers en Estados Unidos, el cual indicaba que no podía abrirse hasta este 29 de julio. En su interior venía una barra gigante de chocolate que anunciaba los nuevos capítulos.

Inspirada en las novelas gráficas escritas por Jeff Lemire, esta serie se centra en "Gus" (Christian Convery), un niño-animal que vive en un mundo post pandémico acosado por su extraña condición híbrida y que une su vida con "Jepperd" (Nonzo Anosie), un solitario ex deportista que lucha por sobrevivir.

La primera temporada, estrenada el 4 de junio de 2021, contó con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y su esposa Susan Downey, y recibió positivas críticas por parte de los espectadores y la prensa especializada.

Por ahora no existe fecha de estreno para los nuevos episodios de "Sweet Tooth".

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!



Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl