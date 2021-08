The Umbrella Academy finaliza el rodaje de su tercera temporada

Los fanáticos de "The Umbrella Academy" están cada vez más expectantes a la nueva temporada de la serie de Netflix, sin embargo, aún se desconoce la fecha de estreno. Lo que ya es un hecho, es que se terminaron de grabar los nuevos capítulos, y el elenco celebró este sábado con un pequeño video.

Las redes sociales del programa compartieron el registro donde Elliot Page (Vanya), Robert Sheehan (Klaus), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Aidan Gallagher (Five), Emmy Raver-Lampman (Allison), Justin H Min (Ben), Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) y Ritu Arya (Lila) confirmaron el final de las grabaciones de la tercera temporada.

Los actores y actrices no entregaron detalles sobre el rodaje, aunque Raver-Lampman se atrevió a lanzar que esta sería "la mejor temporada hasta ahora".

Revisa el video.

Brellies assemble. Season 3 is in the 🧳 pic.twitter.com/2pu3OeBJ9X