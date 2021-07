"The Witcher" anuncia fecha de estreno de su segunda temporada

En el marco de su evento virtual #TheWitcherCON, Netflix anunció que estrenará la segunda temporada de "The Witcher" el próximo 17 de diciembre.

El día de lanzamiento fue presentado junto a un nuevo afiche protagonizado por "Geralt de Rivia" (Henry Cavill) y "Cere" (Freya Allan), personajes que se encontraron en los últimos instantes de la primera temporada.

Adicionalmente se reveló que el nuevo ciclo contará con ocho episodios y se mostró una foto de "Jaskier", el bardo que ganó popularidad en los capítulos originales de la serie.

Previo al estreno de la segunda temporada Netflix lanzará una cinta animada titulada "The Witcher: Nightmare of the Wolf", la cual estará centrada en "Vesemir", el maestro de "Geralt de Rivia". Su debut está fijado para el 23 de agosto.

Por otro lado la compañía de streaming se encuentra produciendo "The Witcher: Blood Origin", una serie live action que oficiará como precuela de la producción encabezada por Henry Cavill.

Al cierre de la primera jornada de #TheWitcherCon se presentó el primer adelanto de la segunda temporada de la serie.