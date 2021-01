Una película por semana: Netflix revela su ambicioso plan para 2021

La plataforma Netflix dio a conocer su ambicioso calendario cinematográfico para 2021, año en el cual pretende estrenar una película cada semana.

En total la compañía de streaming pretende lanzar 70 películas en los próximos 12 meses, con las cintas familiares y de drama encabezando el listado.

Entre estos títulos destacan "Red Notice" con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson; el western "The Harder they fall" con Regina King; "El Ejército de los Muertos" dirigida por Zack Snyder; "Don't Look Up" con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; "The Woman in the Window" de Amy Adams y "Escape from Spiderhead" con Chris Hemsworth, entre otras.