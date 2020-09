"WandaVision" tendrá su estreno este año en Disney+

Un video promocional publicado por Disney+ es el puntapíe para que diversos especialistas afirmaran que "WandaVision" se estrenará este año.

En el registro, la plataforma streaming que llega a Chile en noviembre, presenta diversas producciones ya confirmadas para el 2020 y junto a ella aparece la serie de Marvel.

La producción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany retomó su rodaje el mes de julio, por lo cual, sus plazos se cumplirían. No así con "The Falcon and The Winter Soldier", que todo indica pasará para el 2021.

Sobre la serie, se sabe poco y nada sobre su trama, con un teaser lanzado hace un tiempo como lo más destacado.