"What if...?" de Marvel confirma una segunda temporada

La serie animada de Marvel "What if...?" confirmó que contará con una segunda temporada a estrenarse en 2022.

La producción lanzó este miércoles en Disney+ el noveno y último episodio de su primera temporada, la que abordó diversos escenarios alternativos de los héroes de la franquicia.

"En la segunda temporada nos enfocaremos más en la fase 4, así que esperemos que vean más personajes de 'Shang-Chi', 'Black Widow' e incluso de 'Eternals'", adelantó a Screen Rant AC Bradley, showrunner de la serie.

Por ahora se sabe que el nuevo ciclo de la ficción también contará con nueve episodios de 30 minutos de duración y que se lanzará el próximo año.

"Para mi lo divertido de 'What if...?' no es solo lo espectacular y las emociones, si no que es tomar a esos personajes icónicos y mostrarlos desde diferentes perspectivas, mostrando quien es el humano detrás de esa icónica silueta", concluyó el productor.