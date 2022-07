YouTube se disculpa y restablece popular canal Lofi Girl

Debido a reclamos falsos de derechos de autor, YouTube eliminó días atrás el popular canal Lofi Girl y ahora lo trajo de vuelta junto con una disculpa.

Lofi Girl es un canal de música popular que transmite hip hop relajante para cerca de 10 millones de suscriptores que dicen escuchar mientras estudian o se relajan para dormir.

YouTube dijo que "las solicitudes de eliminación eran abusivas y se canceló la cuenta de los reclamantes", además de resolver "las advertencias y restablecer sus videos".

"Lamentamos mucho que esto haya sucedido y gracias por su paciencia mientras lo resolvíamos", agregó la plataforma.

Lofi Girl relanzó sus canales al mediodía de este martes. Mientras estuvo abajo, los usuarios de YouTube dejaron comentarios en la transmisión expresando su gratitud por la comunidad en línea que se creó a través de la música y la función de chat.

confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account 😔 we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍🩹