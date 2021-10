Actor Brian Cox sobre Johnny Depp: "Está sobrevalorado"

Brian Cox, el veterano de la actuación que por estos días brilla interpretando al magnate Logan Roy en Succession, acaba de lanzar su autobiografía titulada Putting the Rabbit in the Hat. En ella "disparó" contra varias estrellas de Hollywood, siendo una de ellas Jhonny Depp.

"Aunque estoy seguro de que es agradable, es tan exagerado, está tan sobrevalorado. O sea, El joven manos de tijera. Seamos realistas, si sales con las manos así y un maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada más. Y así fue. Posteriormente, ha hecho aún menos", señaló sobre el actor de Piratas del Caribe.

Pero Deep no fue el único en ser criticado por Cox. También tuvo críticas para el director Quentin Tarantino y su colega Steven Seagal.

"Su trabajo me parece rimbombante. Todo es apariencia. Mecanismos de trama en lugar de profundidad. Estilo donde debería haber sustancia. Me largué de Pulp Fiction. Dicho esto, si sonara el teléfono [para trabajar con Tarantino], lo haría", expresó sobre el primero y "Steven Seagal es tan ridículo en la vida real como se ve en la pantalla. Irradia una estudiada serenidad, como si estuviera en un plano superior al resto de nosotros, y aunque ciertamente está en un plano diferente, de eso no hay duda, probablemente no sea superior", agregó sobre el actor de Manhunter.