Matrimonio envió factura de 184 mil a invitados que no fueron a su boda

Deedra McGee, de 43 años y Doug Simmons de 44 son un matrimonio de Chicago, Estados Unidos, que se hicieron virales luego de enviar una boleta a los invitados que no asistieron a su boca luego de confirmar que irían.

La pareja cobra 240 dólares (184.000 pesos chilenos) para cubrir los gastos de quienes no avisaron que se ausentarían al Royalton Negril Resort & Spa en Jamaica.

"Esta factura se le está enviando porque confirmó asistencia en la recepción de la boda durante el recuento final. Debido a que no nos llamó ni nos dio el aviso adecuado de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su (s) asiento (s) por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!", dice el recibo.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

El novio de la boda habló con New York Post y explicó que preguntaron varias veces a los invitados si asistirían: "Fueron cuatro veces en que preguntamos: '¿Estás disponible para venir? ¿Puedes asistir?'. Tuvimos que pagar por adelantado por Jamaica; esta era una boda de destino".

"Nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto, 'Oye, no podemos asistir'. Eso es todo lo que estaba preguntando. Si me dices que no puedes asistir, lo entendería, pero no me digas nada, pero luego me dejas pagar por ti y tus demás. Cuatro personas se convirtieron en ocho personas. Me lo tomé muy personal", dijo el hombre.

La situación se hizo viral en redes sociales, con algunos que apoyaban la decisión por el gasto de dinero extra que significó para los novios, y otros que pensaron que era una medida exagerada.