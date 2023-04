Murió Klaus Teuber, el creador del juego "Catán"

Klaus Teuber, diseñador alemán y creador del juego de mesa Catan, murió a los 70 años de edad.

La noticia fue confirmada por Catan Studio, que anunció a través de su sitio web que Tauber había muerto luego de una "enfermedad breve y grave" el pasado sábado 1 de abril.

"Nuestros corazones están con la familia de Klaus durante este momento increíblemente difícil", dijo la firma, además de expresar que "si bien las contribuciones de Klaus a la industria de los juegos de mesa son inconmensurables, lo recordaremos más como un ser humano amable y desinteresado, un líder inspirador y, lo que es más importante, como un amigo".

Teuber fue mejor conocido por crear "The Settlers Of Catan", un juego de mesa que asigna a los jugadores la tarea de construir asentamientos antes de que los jugadores rivales puedan hacer lo mismo.

El juego se publicó por primera vez en 1995, pero continúa recibiendo nuevas ediciones y expansiones. También una versión de realidad virtual (VR) titulada Catan VR se lanzó en 2018 y presentaba oponentes de IA creados "con la guía" de Teuber.

