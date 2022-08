Pagó a ladrón para que robara celular de su pololo: Quería ver si la engañaba

Una joven se viralizó en redes sociales tras dar a conocer que le pagó a un asaltante para que le robara el celular a su pololo, a fin de saber si este la engañaba.

A través de un video de TikTok, la mujer relató brevemente la presunta experiencia que dividió a los internautas entre quienes la criticaron por tener un comportamiento "tóxico" y otros que la aplaudieron por su originalidad.

"Cuando me acuerdo que le pague a un asaltante para robarle el cel a mi novio, porque quería ver si me era infiel, lo terminé de revisar, empecé a llorar y se lo di. Después cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero, porque efectivamente sí me ponía los cuernos", escribió la mujer.

"Ay Dios mío que nivel de toxicidad", "Conociste en el asaltante lo que es lealtad", "Espectacular su servicio" y "Mejor lo hubieras cortado" son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.