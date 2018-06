¿Por qué NO elegir el Ferrari en el concurso que promocionan los famosos?

"Compra una Fontada di Pasta y obtendrás un cupón para participar por la Ferrari o 150 Millones". Así de simple es el concurso que está promoviendo La Piccola Italia por estos días y que ha llenado de publicidad distintos espacios públicos, tomándose incluso las redes sosciales de los famosillos.

El vehículo italiano en su modelo 488 Spider, sin duda, es muy atractivo. Salta a la vista su diseño en flamante rojo, convertible con techo duro retráctil y formas aerodinámicas.

Pero su belleza no termina ahí, en su interior posee un motor bloque V8 biturbo de 3,9 litros, que llega a los 670 caballos de fuerza a las 8.000 rpm y 760 Nm de par a las 6.500 vueltas. A ello se suma que tiene una transimisión de doble embrague F1 de 7 marchas.

Como si no fuera suficientemente sensual, el 488 Spider va de los 0 a 100 km/h en exactamente 3 segundos y de 0 a 200 km/h en 8.7 segundos; junto con prometer una velocidad máxima de 325 km/h.

¿De qué estamos hablando? De esto:

Pero, en el caso de ser el ganador del popular concurso, ¿vale realmente la pena escoger el Ferrari? Algunos creerán que la máquina te dará un cierto status, otros lo buscarán para su colección y otros simplemente lo encuentran bonito.

Pero en lo práctico, todos conocemos el estado de las calles en Chile, algo que sin duda hará difícil el mantenimiento y, claro, los repuestos tienen un valor acorde a un vehículo de 315.000 dólares (198,8 millones de pesos).

A ello se suma que la llegada del demonizado mes de marzo sería aún más compleja si el Ferrari es de tu propiedad, por el millonario pago que requiere su patente.

De acuerdo con la Tasación de Vehículos del Servicio de Impuestos Internos, actualizada a 15 de enero de 2018, el dueño de un 488 Spider tuvo que desembolsar 7.794.780 pesos por el concepto de permiso de circulación. Evidentemente, hay que ser millonario para sostener tal monto.

En el caso de querer aceptarlo, para posteriormente comercializarlo, la pista propone unos cuántos baches. La venta de un vehículo como este difícilmente se concretará de un día para otro, por lo que en el caso de tomar esta opción habría que tener un comprador previamente acordado para convertirlo en efectivo.

¿Y si el comprador lo quiere pagar en cuotas? o ¿si quien demuestra interés en el auto no quiere pagar los 198 millones de su venta en el mercado, sino que se inclina por los 179.800.000 pesos del avalúo fiscal?

Aún así, no tienes certeza de que ganarás, por lo que todo se puede derrumbar sobre la marcha. Estas y otras cuantas razones hacen que la mejor sea opción es quedarse con el vale vista por 150.000.000 de pesos que se estipulan como opción excluyente en las bases del concurso de La Piccola Italia. Ah, y que se lo depositen en una cuenta, no más; para que no ante en la calle con tamaña cifra, a merced de inescrupulosos que quieran mermar su felicidad.

Y si aún no estás convencido, este youtuber adicto a los autos de lujo de explica las razones para NO tener un Ferrari: