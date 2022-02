Rusia condena a adolescente a cinco años de cárcel por tramar explosión de edificio federal en Minecraft

A cinco años de cárcel fue sentenciado por un tribunal militar siberiano el joven de 16 años Nikita Uvarov, tras ser descubierto realizando entrenamiento para actividades terroristas.

Junto a él, otros dos adolescentes fueron detenidos en junio del 2020, Denis Mikhailenko y Bogdan Adreyev, en calidad de cómplices sin embargo, fueron absueltos luego de colaborar con la investigación.

Su detención se llevó a cabo cuando los tres tenían 14 años en Kamsk, Siberia, por repartir panfletos en apoyo de Azat Miftakhov, un anarquista que fue sentenciado a seis años de prisión por vandalismo.

Los folletos fueron dejados en una oficina del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB por sus siglas en inglés) con eslóganes como "el FSB es el terrorista principal".

Luego de ser arrestados, los tres teléfonos de los acusados fueron investigados y en ellos descubrieron videos donde fabricaban artefactos pirotécnicos y lanzando "cócteles molotov" contra una pared.

Además, se encontraron conversaciones donde los jóvenes hablaban de estallar el edificio del FSB que habían construido en el popular videojuego de construcción, Minecraft.

Un juzgado del Distrito Militar Este declaró a los acusados culpables de "entrenarse con el fin de llevar a cabo actividades terroristas". Uvarov fue condenado a cinco años en un recinto penal, mientras que Mikhailenko y Andreyev fueron condenados a tres y cuatro años respectivamente con suspensión de la pena por su colaboración en el proceso-

Uvarov dijo en el juzgado: "Tenía ganas de aprender algo nuevo. Me gustaba aprender un poco sobre física, química, biología y sobre varios científicos famosos; también veía programas científicos y educativos". "No soy un terrorista, no soy culpable. Sólo me gustaría terminar mis estudios, conseguir una educación e irme a algún lugar lejos de aquí, a algún lugar donde no irrite a nadie de los servicios especiales", aseguró.