Actor Pete Davidson viajará al espacio en un vuelo comercial

El actor Pete Davidson, quien ha estado en la palestra por su relación con Kim Kardashian, será la próxima celebridad en viajar al espacio exterior.

El artista de Saturday Night Live, junto a otras cinco personas, será parte de un vuelo comercial operado por Blue Origin y fijado para el próximo 23 de marzo.

Toda la tripulación, incluida Davidson, se someterán a un riguroso entrenamiento previo en las instalaciones de la empresa en Texas.

Los vuelos de Blue Origin, en los que ya han participado otros famosos como el actor William Shatner, tienen una duración de 13 minutos y alcanzan una altura de casi 100 km por sobre la Tierra.

#NewShepard mission #NS20 will include Marty Allen, @NBCSNL’s Pete Davidson, @SharonHagle, Marc Hagle, @JimKitchen, and @DrGeorgeNield. Liftoff on March 23 is targeted for 8:30 am CDT / 13:30 UTC from Launch Site One. Read more 🚀: https://t.co/z8jXdnA9n4 pic.twitter.com/a2zIdCf2Mt