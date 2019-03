Antonio Vodanovic: La farándula y los reality shows le hicieron mucho daño a la televisión

Cinco años fuera de la televisión lleva Antonio Vodanovic, quien pese a eso fue elegido como el "Animador más talentoso" de la industria por una reciente encuesta, y por ello dio su veredicto sobre el presente de la pantalla chica.

El ex conductor del Festival de Viña, además de liderar el ítem de talento, también quedó en el segundo puesto como el "Animador con mayor credibilidad", detrás de Francisco Saavedra, de acuerdo a la encuesta Gfk-Wiken.

"Estoy fuera desde hace mucho tiempo y pienso que hoy no podría trabajar en pantalla, no obstante, sí creo que podría ser un aporte en otras áreas de la televisión", dijo en entrevista con El Mercurio.

"A estas alturas de la vida no voy a presentar un proyecto de programa, pero sí creo que tengo las aptitudes para tener un cargo ejecutivo... por ejemplo, en una gerencia de producción o programación, pero no me han dado esa opción. Quizás creen que estoy muy viejo", afirmó Vodanovic.

Sobre el presente de la televisión, afirmó que los animadores se desgastan por estar demasiadas horas en pantalla y que repiten todo lo que les dicen por la muela. "Veo la televisión como un chicle, donde hay que alargar por alargar", afirmó.

Según Vodanovic, el estado actual de la industria se debe a que "vino la época de la farándula y de los reality shows, que le hicieron mucho daño a la televisión".