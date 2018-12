Argandoña y Maldonado estarán en la cárcel en su nuevo show

Los conflictos que ha sostenido en los últimos meses con actores como Alejandro Goic y Luis Gnecco tienen a Patricia Maldonado en el centro de la discusión mediática, con campañas en redes sociales que buscan sacarla de la televisión por considerar que sus opiniones fomentan el odio.

Es esa experiencia la que la panelista de "Mucho Gusto" usará junto a Raquel Argandoña para presentar una serie de nuevos shows teatrales desde el verano de 2019. "Estaremos presas en una cárcel de alta seguridad por lo perversas que hemos sido durante estos años, por lo que hemos dicho y escrito", explicó Maldonado a El Mercurio sobre uno de estos montajes.

Esta obra fue bautizada como "Viejas culiás" en honor al calificativo que les brindó Luis Gnecco en medio de una discusión mediática.

Además, la dupla está trabajando en el regreso de su café concert "Las Indomables" junto a la María Luisa Cordero en un show que lleva por título "Sin Restricción".

"El que no está en TV está cagado porque el teatro en Chile no es negocio. Nosotras hacemos un café concert en recintos con capacidad para 1.500 personas y tenemos repleto a 40 lucas la entrada. No es culpa mía, es la verdad. Los teatros son ahora chiquitos, pequeñitos", indicó Maldonado.