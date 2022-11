Álvaro Gómez sufrió abuso sexual por parte de un cura

En el capítulo de este lunes de "Juego Textual", el actor Álvaro Gómez hablará sobre el abuso que sufrió de un sacerdote cuando tenía 13 años de edad.

En un anticipo del episodio, se adelantó que Gómez revelará que a los 13 años de edad fue abusado sexualmente por un cura de su colegio.

Todo partió cuando el religioso sacó de la sala de clases a Gómez para palparlo y, supuestamente, usarlo de ejemplo para evaluar el estado físico de niños de escasos recursos.

"Afortunadamente no fue con violencia. Lo que me pidió fue medirme otras partes de mi cuerpo, no me tocó nunca. Pero obviamente si estás desnudo frente a otra persona te sientes muy vulnerable y sin herramientas para defenderte, porque eres chico", dijo el actor.

"Asimilé que era abuso como 4 años después, cuando tenía 18 y le conté a mi vieja, y quedó la cagá", contó Gómez, que afirmó que "él era uno de esos curas que iban a comer a mi casa porque mi familia era bastante religiosa".

"Desde entonces el punto de vista de mi familia cambió radicalmente. Con el tiempo incluso se convirtieron en uno de los precursores para sacar al obispo Barros de Osorno", expresó.