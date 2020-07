"City Tour" regresa a Canal 13 con sus mejores capítulos

"City tour on tour the best" es el nombre del ciclo del programa conducido por Marcelo Comparini y Federico Sánchez que vuelve con los mejores momentos de sus viajes por Estados Unidos y Europa.

Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos fueron los países donde la dupla mostró su cultura y su arquitectura.

Sánchez y Comparini presentarán y comentarán este espacio desde sus casas en medio de este período de cuarentena.

El estreno de "City tour on tour the best" está fijado para el sábado 4 después de "Lugares que hablan" en Canal 13 y el domingo 5 a las 22:30 horas por 13C.