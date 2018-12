Francisca García-Huidobro habló de sus desafíos en Canal 13

Un nuevo desafío en la carrera de Francisca García-Huidobro se viene luego de dejar Chilevisión para arribar a Canal 13.

Y es que la animadora ya se plantea lo que viene en la estación de Luksic, con el Festival de Viña del Mar en el horizonte.

En conversación con "Intrusos", dijo que espera ser parte del programa que analiza los pormenores del evento. "Yo creo que sí. No sé por qué me tinca que sí. No sé por qué me tinca que me darán esos programas", sostuvo.

Sobre otros programas y las temáticas, fue súper clara. "La verdad es que el espectáculo atraviesa todos los temas, creo yo. Incluso, la política es mucho más espectáculo que política. Voy a hacer los horarios en los que sé trabajar: el horario de noche. No vengo a hacer matinal. Que quede bastante claro. Yo soy la única conductora de la televisión chilena que no quiere hacer matinal. Así que vengo a hacerme cargo del horario de noche, y del espectáculo, que es lo que yo sé hacer".

Respecto a su salida de Chilevisión, se mostró muy agradecida. "No hay desgaste. Fueron 15 años. Yo me voy de Chilevisión extremadamente agradecida. Imagínate que llegué hace 15 años y no sabía ni cuál era la cámara uno y la cámara dos. Todo lo que sé, lo poco o mucho que sé, lo aprendí ahí".

"Y les agradezco enormemente que me hayan dejado irme, porque los proyectos que tengo acá son interesantes para mí. Viña es un proyecto que a mí me encanta. Y tengo otros proyectos en el año que Chilevisión, muy honestamente, no podía darme. Y podían haber sido pesados, pero fueron súper amables. Así que feliz. Me voy por la puerta de adelante, lo que siempre pensé y quise", cerró.

Por su parte, en La Cuarta sostuvo que le gustaría conducir el programa de Viña con Ignacio Gutiérrez en esta alianza entre Canal 13 y TVN. "Eso no lo puedo confirmar yo, porque es la producción de la Gala, pero me encantaría que fuera Nacho, pues sería el reencuentro de dos compañeros y amigos que hace mucho tiempo que no trabajan juntos".