Fuerte frase de Christopher Carpentier causa indignación en televidentes de "Masterchef"

Durante la emisión del capítulo de este viernes de "Masterchef", una frase de Christopher Carpentier con un participante llevó a la reacción de los televidentes en redes sociales.

Carpentier le criticó a Giovanni, tras presentar su plato junto a Camila, no haber terminado la cazuela. "Me extraña de un chileno como usted, de tomo y lomo. Porque aquí mi amiga es más europea. Porque usted como yo, chico y negro, somos iguales, no podemos fallar en la comida chilena", dijo el chef.

El momento causó indignación entre los televidentes, que afirmaron que Carpentier fue "clasista", "trato indigno" y "discriminación".

Lamentable el momento vivido por Giovanni, no termino la prueba, Camila molesta, con cara larga y muy sinica porque le tocó trabajar con Giovanni. Y lo más lamentable que el chef Carpentier le dijera que de una chica europea no esperaba nada y de él "chico y negro" un chileno ... — Elizabeth Yáñez (@ElizabethYez1) 25 de mayo de 2019

No hay necesidad de la humillación, no por ser grandes chefs y conducir su propio programa pueden ponerle el pie encima a quien se esfuerza de esa manera, así no se gana el respeto. — Ninna (@Ninna_Hanzo) 25 de mayo de 2019

Que penoso el comentario de Carpentier, clasista y desubicado! Capaz que luego salga en el matinal diciendo que fue "con cariño". Ahora entiendo porqué favorecen tanto a Bárbara, mejor llenen de zorrones el show. Cero diversidad y además se burlan! Mal! — luzvolta (@estefaniahirane) 25 de mayo de 2019

Tan limitado que es Carpentier. Como cresta discrimina en televisión nacional aunque sea en broma?? #PlatoGemelo — Andrés Pérez N. (@aprznu) 25 de mayo de 2019

Que se cree el chef Cris. Ese trato es indigno para un participante. Esta temporada me ha decepcionado u.u #PlatoGemelo — LoveGautam (@LoveGautamChile) 25 de mayo de 2019