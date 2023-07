Margot Kahl explicó su razón de dejar TVN y llegar a Canal 13

Uno de los grandes cambios que vivió la televisión chilena fue el paso de Margot Kahl de TVN a Canal 13 a principios de siglo, y este 2023 la animadora explicó su decisión.

En el programa "De tú a tú" de Canal 13, la conductora contó detalles de su paso de "Buenos Días a Todos" hacia el canal privado en 2002.

"Los contenidos en el matinal a mí no me estaban representando hace rato. Sentía que yo iba en una dirección y el equipo en otra, entonces yo era un personaje incómodo para ellos, al decir que esto no era ético, que no me gusta. No se podía seguir avanzando, lo comenté varias veces", dijo Kahl.

"El 13 me había tratado de contratar tres veces", siguió contando. "Llegamos a un acuerdo de hacer programas periodísticos, pero también querían un estelar. Me dijeron que era un estelar distinto, periodístico. Al final me convencieron".

"Un día después de firmar me llaman de TVN para decirme que aceptan que haga los programas que quiero. Yo casi los maté", expresó Kahl.