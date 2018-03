Carla Ballero vuelve a la televisión con programa de autos

La ex chica reality Carla Ballero volverá a la televisión para conducir un programa tuerca en las pantallas de La Red.

Según asegura El Mercurio, la ex Canal 13 debutará en su nueva casa televisiva en mayo próximo en "Mundo Motor", un espacio dedicado a los vehículos motorizados.

"No hacía tele hace tanto tiempo, pero me pasaron un texto y lo adivinaba. Ahí me di cuenta de que, en el fondo, uno se queda siempre con la TV en la memoria", dijo Ballero al mismo periódico.

La antigua musa de "Morandé con Compañía" llegará a la pantalla chica luego de que en 2016 fuera detenida en dos oportunidades por robar artículos en un mall.

En ese momento, ella explicó que todo se debía a la severa depresión que padecía y a los tratamientos a los que se estaba sometiendo para combatirla.

"Cuando sucedieron las últimas cosas públicas, nunca vi televisión, porque no entendía nada. No entendía ni lo que me estaba pasando a mí", recordó sobre aquella época.