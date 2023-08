Gran Hermano: CNTV acumula cientos de denuncias por amenazas de Fran a Coni

Francisca Maira, jugadora de "Gran Hermano", ha acumulado denuncias en el Consejo Nacional de Televisión de parte de los televidentes del reality de Chilevisión.

Todo ocurrió cuando la joven, que ahora es apodada por las redes sociales como Fernanda, hablaba sobre Constanza Capelli, con quien se ha enemistado en el último tiempo.

¿Qué dijo Francisca sobre Constanza?

"Te amo mi amor, coni. Nos vemos en la placa washita. Y si me echan a mí me vale pic... porque me va la raja afuera, pero nos vemos afuera, marac... cul...", dijo.

La influencer de 23 años ha recopilado 256 denuncias en el CNTV en las últimas 24 horas debido a sus amenazas y malos tratos hacia Constanza, según información consultada por Cooperativa.