"Cosmos: Mundos posibles" se estrenará en marzo de 2020

National Geographic llevará a los espectadores a un viaje a través del tiempo y el espacio en el tan esperado "Cosmos: Mundos posibles", que se estrenará el 9 de marzo de 2020.

La nueva edición de 13 episodios es parte del renacimiento del programa de 1980 "Cosmos: Un viaje personal" del astrónomo Carl Sagan, que abarcó todo tipo de temas científicos.

Una segunda temporada, "Cosmos: una odisea del espacio-tiempo", presentó la serie a una nueva generación en 2014 y trajo al astrofísico Neil deGrasse Tyson a bordo como anfitrión.

Tyson volverá a presentar "Cosmos: Mundos posibles" y, con la icónica "Nave de la imaginación", explorará diferentes períodos de tiempo y una variedad de planetas remotos.

El espectáculo se aventurará a través del tiempo y el espacio, comenzando en los albores del universo y pasando a una futurista Feria Mundial de Nueva York de 2039, antes de avanzar hacia el futuro.

La serie es una creación de la ganadora del premio Emmy y Peabody, Ann Druyan, la viuda de Carl Sagan, que también se desempeña como productora ejecutiva, escritora y directora.

"Esta tercera temporada de 'Cosmos: Mundos posibles' es nuestra más audaz", dijo Druyan en un comunicado.

"La 'Nave de la imaginación' nos llevará a lugares en los que nunca nos hemos atrevido a aventurarnos: mundos perdidos y mundos por venir, profundamente en el futuro y directamente a través de ese agujero en la cortina que enmascara otras realidades, y todo rigurosamente informado por la ciencia. y hecho realidad por lujosos efectos visuales ", agrega la nota.

Los otros productores ejecutivos de la serie incluyen a Seth MacFarlane, Brannon Braga y Jason Clark.

MacFarlane también se unirá al elenco repleto de estrellas como el presidente Harry Truman, mientras que Patrick Stewart interpretará al astrónomo William Herschel. Viggo Mortensen interpretará al genetista de plantas soviético Nikolai Vavilov, y Judd Hirsch interpretará a Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. La autora Sasha Sagan, hija de Druyan y Carl Sagan, desempeñará un papel recurrente como la madre de Carl Sagan, Rachel Gruber Sagan.

Mira a continuación el avance de "Cosmos: Mundos posibles".

Journey through space and time across 13.8 billion years of cosmic evolution and deep into the future with #Cosmos: Possible Worlds, coming this March. pic.twitter.com/njRo0IGol9