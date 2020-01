Desvinculan a querido notero del "Buenos días a todos"

El periodista Max Collao fue despedido de TVN, donde se desempeñaba como notero del "Buenos días a todos", tras llegar desde "Bienvenidos" en 2017. La noticia la entregó él mismo en su Instagram.

Collao protagonizó memorables momentos en pantalla como cuando hizo que un entrevistado perdiera el bus en el terminal. Todo por jugar a ser reportero en vivo y en directo.

"Quiero celebrar la vida porque hoy se acaba de cerrar un ciclo y abrir una tremenda oportunidad. He sido desvinculado de @tvn y del @muybuenosdiastvn", contó el periodista en su cuenta.

"El motivo da igual. Sin embargo, me detengo en usted señora y amado público de este tremendo matinal: sin ustedes yo no podría estar donde estoy. Me lo han dado todo. Gracias por ello", continuó Max.

"Estoy listo para el siguiente nivel. Vamos con todo #2020. Besos amigos", remató el periodista, quien se despidió de sus compañeros y recibió muchos mensajes de apoyo de sus seguidores.

La despedida: