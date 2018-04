El desconsolado llanto de Karen Bejarano por caso de violación en España

El caso de "La Manada", un grupo de cinco hombres que fue condenado por abuso sexual y no por violación de una joven, ha causado indignación en todo el mundo, incluyendo en los matinales chilenos.

Karen Bejarano no pudo aguantar las lágrimas cuando revisaron el caso en "Muy Buenos Días" y recordó cuando también sufrió un episodio doloroso en su vida.

"Me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida también. Donde también me sentí violada. También me apuntaron con el dedo. Y no puedo imaginar lo que debe sentir esa niña con todo lo que le pasó", dijo la panelista.

Lo que causó conmoción en torno al caso de "La Manada" es que la justicia española solo decretó nueve años de prisión para los responsables, considerando que no fue violación porque la víctima no se opuso ni sintió dolor.

La mujer, que en ese entonces tenía 18 años declaró que no pudo hacer nada contra sus atacantes por su superioridad numérica y física, lo que le hizo entrar en shock.

Bejarano dijo sentir impotencia porque "la Justicia no se haga cargo de protegerla. Que ella se sienta culpable. Yo también me sentí culpable en algún minuto, porque la gente de repente es muy mala y no te cree".

Allí fue cuando recordó la filtración de imágenes privadas que sufrió. "Es tan injusto porque en este país tampoco se avanza respecto de legislar a favor de las víctimas. Mi caso, por ejemplo, no tiene pena. No hay ninguna condena para la persona que me hizo daño. Entonces, ¿cómo teniendo todas estas pruebas para esta niña también la dejan a la deriva?".

"Me da impotencia, me da rabia. No solamente pasa acá. Pasa en todo el mundo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántas mujeres tienen que morir?", preguntó Bejarano.

Mira el video recogido por La Cuarta: