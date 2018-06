El enfrentamiento dialéctico entre Michael Roldán y Hugo Valencia

Hugo Valencia y Michael Roldán son dos reconocidos noteros y panelistas de los programas de farándula de la televisión chilena. Ambas figuras jóvenes intercambiaron opiniones poco amables.

Todo comenzó cuando el profesional de "Intrusos", conocido como "Guagüito", intervino en la discusión sobre el vestido de novia de la esposa de Eduardo Vargas y de Maca Tondreau, donde surgió la teoría que la panelista de "Muy buenos días" quería llamar la atención para no perder protagonismo ante la llegada de Valencia a TVN.

"¿Quién se puede asustar en televisión por compartir set con Hugo Valencia? ¡Absolutamente nadie! Hugo Valencia es el que menos daño televisivo te puede hacer. Lo digo aquí. Lo afirmo. Póngale el GC que quieran", dijo Roldán en pantalla.

Valencia dio su versión de los hechos.

"Desconozco la mala onda que hace meses me tira Michael. Yo le tengo aprecio, porque comenzamos juntos comentando farándula, él en La Red y yo en Canal 13, y durante mucho tiempo compartimos en la calle reporteando", comentó a Glamorama.

"No soy monedita de oro y entiendo que le caiga mal. Pero me gustaría que todo lo que se atreve a decir en la tele me lo diga a mi cara, en vez de escribirme mensajes diciéndome 'amiguito'. Quizás por algo está enojado conmigo que yo no sé", remató.

El mensaje de Roldán: